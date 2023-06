🎥 Ne cherchez (déjà) plus le but de l'année en Major League Soccer

La nuit passée, lors du match entre le Chicago Fire et Columbus Crew, Lucas Zelarayan a inscrit le but de l'année. D'une frappe du milieu de terrain, il a offer la victoire "sur le buzzer" à ses couleurs !

C'est un scénario qu'on voit plus souvent en NBA qu'en MLS : sur le coup de la toute dernière minute du match opposant le Chicago Fire au Columbus Crew, Lucas Zelarayan a envoyé une frappe en désespoir de cause, du milieu de terrain...et fait 1-2.

Un but qui offre les 3 points à Columbus, et qui risque fort de finir élu but de l'année en Major League Soccer !