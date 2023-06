Un nouveau club britannique sur Carl Hoefkens !

Récemment, le nom de Carl Hoefkens (44 ans) avait été cité du côté de Leicester City. Ce qui était un peu surprenant, tant au vu de la situation et des ambitions du club que l'expérience - minime - du coach au poste de T1.

Sacha Tavolieri, le journaliste belge, annonce qu'une seconde formation britannique serait Hoefkens. Il s'agirait de Swansea City - 10e de Championship cette saison

Les deux clubs auraient approché concrètement l'ancien de Bruges, qui aurait donc l'embarras du choix. Affaire à suivre.

🪿🚨 #UPDATE



🦊🔵 #LCFC will have to face the competition of #SwanseaCity for Carl Hoefkens! Prominent in this case, the former coach of Club Brugge got approached concretely by both clubs and will decide soon have to make a decision on his future. Confirmed. #Swansea #Leicester https://t.co/MVxVm6m9cR pic.twitter.com/itQIbCu5h3