L'Arabie Saoudite, nouvel terre promise des Belges ?

Après Cristiano Ronaldo, Karim Benzema et N'Golo Kanté ont cédé aux louanges financières de l'Arabie Saoudite. Côté belge, Romelu Lukaku et Philippe Clément ont été sondés... avant un exode ?

Il va falloir s'y habituer. Il y a quelques années encore, les meilleurs joueurs du globe terminaient leur carrière dans un club fervent et historique, dans leur ville natale voire en MLS, où l'on se souvient bien du passage de plusieurs stars du ballon rond.

Au-delà du football

Depuis quelque temps, Qatar et Arabie Saoudite se livrent une guerre géo-politique via le football et de nombreux acteurs internationalement réputés n'hésitent pas à y participer. Via les clubs, premièrement, où une bataille s'est livrée entre les deux états du golfe pour voir qui remporterait en premier la Ligue des Champions. Victoire saoudienne, via Manchester City, devant le Qatar et le PSG.

Cependant, ce sont bien les Qataris qui ont obtenu les premiers l'organisation de la Coupe du Monde, en 2022. L'Arabie Saoudite compte évidemment répliquer et s'inspirer des erreurs de son voisin et a porté sa candidature pour l'organisation de l'édition 2030, avec un ambassadeur nommé Cristiano Ronaldo qui devra donc militer contre... le Portugal, son pays, aussi candidat.

Au niveau des championnats, l'Arabie Saoudite mène très largement la danse et parvient à attirer des stars. Ronaldo, donc, mais aussi Benzema et Kante cet été alors que nous ne sommes que le 14 juin. Côté Diable, Romelu Lukaku a été sondé, a montré un certain intérêt mais demande un salaire bien supérieur à celui proposé : 20M€/an.

Vers un exode des Diables ?

Aujourd'hui, nous avons appris que Philippe Clément jouissait de l'intérêt d'Al Shabab et que des discussions avaient déjà eu lieu, selon les informations de Sacha Tavolieri. Depuis peu, les quatre plus grandes puissances saoudiennes sont aux mains de l'état et jouissent donc d'un pouvoir financier presque illimité.

Quid de l'avenir ? Doit-on s'attendre à ce que Courtois quitte le Real à la fin de son contrat (2026, il aura alors 34 ans) pour goûter à l'aventure saoudienne ? On peut aussi se poser la question pour Michy Batshuayi, Kevin De Bruyne voire Leander Dendoncker ou Yannick Carrasco et Axel Witsel, qui avaient déjà cédé aux louanges de la Chine ?

Se dirige-t-on vers un véritable exode de nos Diables en Asie occidentale ? Quels autres stars mondiales iront goûter aux pétrodollars saoudiens en ventant à maintes reprises la qualité de ce championnat ? Quel sera d'ailleurs le niveau de cette compétition d'ici à quelques années ? Quel est son véritable niveau aujourd'hui ? Tant de mystères encore impossibles à élucider mais une chose est sûre : la Saudi Pro League grandit, prend de l'ampleur et prépare déjà la Coupe du Monde 2030. Presque comme si elle lui était déjà promise.