Robin Le Normand revient sur sa première sélection avec l'Espagne

Le défenseur central de la Real Sociedad fêtait sa première titularisation avec l'Espagne lors de la demi-finale de la Ligue des Nations contre l'Italie (2-1).

Après Aymeric Laporte il y a deux ans déjà, la sélection espagnole a une nouvelle fois mis le grappin sur un défenseur central né en France avec Robin Le Normand. Ce dernier a donné ses premières impressions après la victoire de l'Espagne contre l'Italie (2-1) en demi-finales de la Ligue des nations.

"Je me suis senti plutôt bien. Il y a toujours de l'appréhension, mais la Real (Sociedad) m'avait bien préparé. Avec la victoire, c'est un match plutôt satisfaisant. Les sensations sont plutôt bonnes. Il y a cette action un peu opportune qui arrive (le penalty), après ce sont des choses qui arrivent dans le football, surtout avec la VAR. Le plus important était de garder la tête froide, il restait beaucoup de temps devant nous. Puis l'équipe a déroulé, elle a su se procurer des occasions et je pense qu'on mérite la victoire", a-t-il expliqué au micro de la chaîne L'Équipe jeudi soir avant d'évoquer son entente avec Aymeric Laporte. "On parle en espagnol. Il y a des fois un peu de français qui part. On est habitués tous les deux, on a joué en Espagne. Le normal c'est l'espagnol."