Arnar Vidarsson débarque à La Gantoise

Libre depuis le 30 mars 2023 après avoir été à la tête de l'équipe nationale d'Islande pendant un peu plus de deux ans, l'ancien joueur de Lokeren et du Cercle de Bruges fait son retour en Belgique.

La Gantoise a nommé un nouvel entraîneur pour son équipe U23, pensionnaire de Nationale 1. Arnar Vidarsson succédera à Emilio Ferrera, qui opte pour un autre rôle au sein de l'académie des jeunes.

Arnar Vidarsson (45 ans) est un nom bien connu du football belge. Il a joué pendant de nombreuses années pour le Sporting Lokeren et le Cercle de Bruges, totalisant près de 400 matches en première division. Il a également occupé le poste d'entraîneur (intérimaire) dans ces deux clubs. Ces dernières années, l'Islandais a été actif en tant qu'analyste et entraîneur national dans son pays.

"J'ai toujours rêvé de travailler dans un grand club belge. Je suis donc très fier et très heureux. Les dernières étapes entre les jeunes et l'équipe première sont souvent les plus difficiles. C'est là que je veux aider, car j'aime travailler avec les jeunes. Je tiens à remercier le président Ivan De Witte, Michel Louwagie et Hein Vanhaezebrouck. Nous avons eu de bonnes discussions et ils m'ont fait confiance", a expliqué Arnar Vidarsson dans le communiqué des Buffalos.