"Si nous ne gagnons pas, il n'y aura rien à fêter", prévient Domenico Tedesco avant la fête au Stade Roi Bauudouin

Ce samedi, la fête est prévue au Stade Roi Baudouin : un DJ sera présent et Eden Hazard sera mis à l'honneur pour sa carrière. Mais Domenico Tedesco prévient que ses joueurs devront faire le job sur le terrain.

Domenico Tedesco a très hâte d'être ce samedi soir. "Ce sera un match spécial pour moi, le premier à domicile. Je sais qu'on attend 42.000 personnes, qui ont reçu la consigne de venir en rouge. Je ne peux plus attendre", se réjouit le sélectionneur.

Mais si une fête est bel et bien prévue, avec un tour d'honneur pour Eden Hazard, un DJ à la mi-temps et après le match et un tifo, Tedesco ne veut pas perdre de vue l'essentiel. "Il n'y aura rien à fêter si nous ne gagnons pas", prévient-il.

"Les gens vont faire la fête, bien sûr, et mettre une belle ambiance pendant et avant la rencontre. Mais après le match, la fête ne sera totale que si nous gagnons", estime Tedesco. "Ce sera donc notre job de rendre les gens encore plus heureux pour qu'ils fassent vraiment la fête".