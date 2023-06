Le chiffre impressionnant de Roméo Lavia pour sa première saison complète en Premier League

Roméo Lavia (19 ans) a rejoint Southampton l'été dernier pour obtenir du temps de jeu, et le Diable Rouge peut se réjouir de son choix. La saison passée, Lavia a disputé 29 matchs de Premier League, pour un total de 2231 minutes de jeu.

Avec ce chiffre, le jeune talent belge des Saints est de loin le joueur de moins de 20 ans ayant obtenu le plus de temps de jeu en Premier League en 2022-2023. Il devance de loin Harvey Elliott (Liverpool), qui compte 1611 minutes de jeu.

Roméo Lavia played more minutes than any other U20 player during the 2022/23 Premier League season.



The only one with 2,000+ minutes. 🌟 pic.twitter.com/5vufiXB8dG