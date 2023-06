Kompany s'adresse clairement à Anderlecht : "Ce n'est pas correct"

Vincent Kompany a vécu une saison de rêve à Burnley. Mais avant cela, son aventure anderlechtoise s'est terminée sur une grosse déception, qu'il a évoquée sans la nommer mais de façon claire dans une interview avec Gary Neville...

En Angleterre, Vincent Kompany est une véritable star, et cela n'a pas attendu son parcours fantastique sur le banc de Burnley. Mais l'ancien capitaine de Manchester City a désormais rajouté une nouvelle ligne à son CV, en faisant monter les Clarets en Premier League dès sa première saison.

C'est pour la chaîne YouTube d'un ancien rival, Gary Neville, que Kompany a répondu à 27 (comme son légendaire numéro à City) questions à bâtons rompus. Et au détour d'un sujet, il a notamment évoqué Anderlecht. "Quel est le pire aspect du job d'entraîneur ?", demande ainsi Neville.

© photonews

Kompany a répondu clairement : "Le pire, c'est que c'est un job jugé subjectivement, toujours, alors que cela devrait être objectif. Cela devrait être : "Voilà le budget dépensé ; voici le classement des dépenses du championnat et le classement attendu de la part du manager", explique-t-il.

"Si tu as réussi moins bien qu'attendu au vu des dépenses, là, il y a des questions auxquelles tu vas devoir répondre", reconnaît Vincent Kompany. "Mais te retrouver dans une situation où tu as moins dépensé que d'autres, mais mieux performé au classement, et t'entendre dire : "Nous ne sommes pas sûrs de la qualité de ton travail"...ce n'est pas correct".

Un tacle clair à l'intention de la direction du Sporting d'Anderlecht, qui avait préféré se séparer de Kompany au terme d'une saison 2021-2022 terminée à la troisième place et en finale de la Croky Cup.