Une fameuse page se tourne à Gand : parmi les erreurs de casting d'Ivan De Witte, deux anciens coachs du Standard !

Après la rencontre face au Racing Genk, Ivan De Witte ne sera plus le président de La Gantoise. Une fameuse page se tourne, 25 ans plus tard.

Ivan De Witte s'apprête à vivre sa dernière rencontre en tant que président de La Gantoise. Après 25 ans de règne, l'homme fort des Buffalos quittera officiellement son poste après le barrage européen, face au Racing Genk.

"Après 25 ans, un quart de siècle, ça ressemble à une nouvelle étape de ma vie. J'ai aussi quitté mon entreprise, donc je ne vais pas lâcher prise pour la toute première fois. C'est un processus qui ne se fait pas du jour au lendemain" a déclaré l'homme de 76 ans lors d'un entretien accordé au Nieuwsblad.

"Lâcher prise sur ses 'enfants' n'est parfois pas facile. En tant que consultant, je conseille souvent à mes clients de lâcher prise. Tout ce que je peux faire, désormais, c'est suivre cet exemple."

De Preud'homme à Rednic, en passant par Bölöni et Vanhaezebrouck : Ivan De Witte a marqué l'histoire de La Gantoise

Ivan De Witte a presque tout connu, à La Gantoise. Il est revenu sur les entraîneurs qui, selon lui, ont marqué son passage à Gand... de la bonne, comme de la mauvaise manière.

"Nous avons fait des choix d'entraîneur à la hâte. Je pense à Mircea Rednic ou à Laszlo Bölöni. De bons entraîneurs, mais pas pour nous. Le football nous amène parfois à faire de mauvais choix."

Et le meilleur entraîneur de La Gantoise dans son passé récent ? "C'est entre Michel Preud'homme et Hein Vanhaezebrouck. Chacun avec un style et un profil différent. J'ai toujours voulu avoir de bonnes relations avec mes entraîneurs" a conclu Ivan De Witte.