Après Valdés, une deuxième légende du football débarque à Sclessin

Après Victor Valdés en 2016, le Standard a officialisé l'arrivée d'une nouvelle légende du ballon rond : Yaya Touré. Retour sur le parcours d'un joueur qui a absolument tout gagné.

En janvier 2016, le Standard surprenait tout le monde en officialisant l'arrivée de Victor Valdés, qui devenait alors probablement le plus beau CV jamais passé par le bord de Meuse. Si son passage n'avait pas été une immense réussite malgré sa Croky Cup remportée avec les Rouches, on se disait alors qu'il serait difficile de retrouver une carrière aussi impressionnante dans les travées de Sclessin.

Alors que l'arrivée du portier espagnol n'avait pas vraiment fuité, celle de l'ancien milieu ivoirien est annoncée depuis une semaine. Une nouvelle qui a premièrement surpris tout le monde, mais qui rappelle que notre Pro League peut se montrer attractive sur certains points, même pour des joueurs ayant tout remporté dans leur carrière.

© photonews

Aucun titre ne lui a échappé

Car tout gagner, c'est ce qui peut résumer facilement l'incroyable palmarès de l'ancien joueur du Barça et de Manchester City : élu 4x joueur africain de l'année, vainqueur de la CAN 2015, de la Ligue des Champions 2008-2009 avec le Barça, de la Coupe du Monde des clubs en 2010, de deux titres de champion d'Espagne et d'une Coupe, de la Supercoupe d'Europe, de trois Premier League avec Manchester City, de la FA Cup à trois reprises également, sans oublier son doublé dans le championnat de Grèce, du côté de l'Olympiakos.

Considéré comme une véritable légende partout où il est passé, celui qui compte 97 sélections avec la Côte d'Ivoire (19 buts) est assurément l'un des meilleurs milieux de terrain de l'histoire de la Premier League et peut-être considéré comme le meilleur joueur africain de l'histoire, dans un débat avec Didier Drogba, Samuel Eto'o et Georges Weah, seul joueur africain à avoir remporté le Ballon d'Or.

Une légende à Sclessin

N'ayons pas peur des mots : c'est une véritable légende du football qui débarque au Standard. Yaya Touré, c'est aussi un joueur suivi sur les réseaux sociaux par tout le continent africain et qui cumule plusieurs millions d'abonnés sur chacun de ses comptes. Tout un peuple qui s'intéresse et qui suit le parcours du natif de Bouaké.

Une bonne nouvelle qui, en outre de se refléter sur le plan sportif, pèsera aussi positivement sur la notoriété du club, comme cela avait été le cas lors de l'arrivée de Valdès en 2016, mais aussi... d'Eiji Kawashima, véritable icône au Japon. S'il est encore difficile de savoir ce que son association avec Carl Hoefkens donnera d'un point de vue sportif, l'arrivée de Yaya Touré est assurément un superbe coup réalisé par Pierre Locht et Fergal Harkin.