Loïs Openda, l'une des attractions de cet Euro U21 : "Qu'il soit là envoie un message fort"

Lois Openda a rejoint les Espoirs dès le début de l'Euro U21. Un signal fort de l'attaquant du Racing Lens, qui va pouvoir aider ses équipiers face aux Pays-Bas.

Alors qu'Ameen Al-Dakhil, Olivier Deman et Aster Vranckx n'arrivent en Géorgie qu'après la rencontre d'hier contre l'Estonie, Loïs Openda était bel et bien là dès ce mardi, en conférence de presse, et avec le sourire qui plus est. Un sacré renfort : on disait les U21 dépourvus de vrai buteur sans lui, Openda en compte 13 en 15 matchs avec les Espoirs.

Une venue qui fait énormément plaisir à Jacky Mathijssen, et pas que sur le plan sportif. "Qu'il soit là donne un énorme coup de boost à tout le monde", se réjouit le sélectionneur. "Il démontre l'attitude que j'attends de tout joueur : vouloir porter nos couleurs, être motivé. Faire ce trajet, être là, ça envoie un message fort à ss équipiers et j'en suis très heureux, pas que pour ses qualités sportives, que nous connaissons, mais aussi humaines. Il a le respect de tout le groupe".

Visiblement un peu gêné, mais très souriant aux côtés de son coach, Loïs Openda expliquait sa venue. "La décision de venir a été prise collectivement, avec les coachs, et est aussi venue de moi car je souhaitais être là et aider ce groupe", assure-t-il.

Alors que la presse néerlandaise en parle comme l'une des "stars" de l'Euro U21, le Lensois relativise : "Moi, je suis venu ici normalement, pas comme une star. Je ne suis pas au-dessus des autres, je viens aider l'équipe. J'ai aidé le groupe pendant la campagne, c'est logique pour moi de les aider de la même manière lors de l'Euro", pointe Openda. Et, aussi, s'éloigner des rumeurs de transfert vers Leipzig qui agitent la France en ce moment...