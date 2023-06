Yaya Touré a déjà charmé tout le monde au Standard : "Sa venue est évidemment un plus"

Outre Carl Hoefkens, le Standard de Liège a également annoncé la venue de Yaya Touré sur son banc. L'ancien joueur de Manchester City et du FC Barcelone sera le T2 d'Hoefkens.

Ce mercredi, le Standard a présenté Carl Hoefkens à la presse. Forcément, l'ancien Brugeois et le directeur sportif Fergal Harkin ont également parlé de l'arrivée de Yaya Touré dans le staff.

Fort d'une très grande expérience en tant que joueur de très haut niveau, Touré sera-là devant son premier défi en tant qu'adjoint d'une équipe première. Il peut en effet compter sur le soutien d'Harkin et de son futur collègue.

"On en a parlé avec Fergal et on cherchait quelqu’un qui pouvait nous amener beaucoup de choses et je pense que Yaya avec son expérience au plus haut niveau peut faire progresser les joueurs. Il aime aussi développer les jeunes joueurs. Si chaque personne au club a la volonté de s’améliorer chaque jour, on peut aller très loin", a déclaré Hoefkens selon des propos relayés par la RTBF.

"C’est toujours très bien d’amener son expérience d’ancien joueur mais ce sont deux rôles très différents. Yaya était un joueur de très haut niveau et dans ce nouveau rôle, il a la volonté de progresser et de s’améliorer. Sa venue est évidemment un plus."