Officiel : un nouveau club de Ligue 1 racheté à grands coups de millions

Le consortium américain BlueCo, propriétaire de Chelsea, a acquis le club alsacien de Strasbourg, où évolue le Diable Rouge Matz Sels.

Marc Keller, le président en place, conserve son poste. Après avoir réglé les derniers détails suite au maintien en Ligue 1, l'annonce officielle a été faite ce jeudi 22 juin.

Marc Keller ne cachait pas depuis plusieurs mois son souhait de voir le Racing club de Strasbourg progresser et pour cela, il estimait qu'une collaboration était nécessaire. Après onze ans de présidence et de gestion en partenariat avec 13 autres actionnaires locaux, il considérait que le développement économique du club avait atteint ses limites. De nouveaux investisseurs étaient donc nécessaires.

Les rumeurs concernant le rachat étaient nombreuses, et initialement, on attendait la participation du consortium américain au capital du Racing. Finalement, il a pris le contrôle total du club tout en maintenant Marc Keller à la présidence. Selon le communiqué de BlueCo, il restera président du club et sera soutenu par son équipe de direction actuelle.