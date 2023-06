Jérémy Doku vers la Premier League... dans le même club que Roméo Lavia ?

Il faudra 50M€ pour convaincre Rennes de lâcher le Diable Rouge. L'intérêt est conséquent, notamment en Premier League, mais aussi en Italie.

Lorsqu'il parvient à éviter les blessures et évoluer au niveau qui est le sien depuis plusieurs semaines, Jérémy Doku est simplement inarrêtable. Cette saison, le Diable Rouge fait partie des meilleurs dribbleurs d'Europe malgré une saison incomplète et reçoit de plus en plus d'intérêt, notamment de la Premier League.

Si aucune offre n'est encore arrivée en Bretagne, la presse anglaise mentionne que Liverpool serait très intéressé à l'idée de recruter l'ancien d'Anderlecht et que des discussions auraient eu lieu entre les différentes parties. Le plus difficile pourrait être de convaincre Rennes, qui demande un chèque de 50M€ pour laisser partir son ailier.

S'il rejoint Anfield Road, Doku pourrait donc retrouver un autre Diable Rouge, qui viendrait aussi de s'engager au club, en la personne de Roméo Lavia. Pour le milieu défensif, les Reds accélèrent après qu'Arsenal ne soit entré en discussions avec les représentants du joueur et Southampton. Pour l'un et l'autre, les Reds sont dans une phase de discussions et de réflexion avant de véritablement passer à l'offensive.