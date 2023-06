Transfert XXL pour Thibaut Courtois ? La folle rumeur lancée par la presse espagnole

En tant que pilier du Real Madrid, Thibaut Courtois fait souvent objet de rumeurs quant à son avenir. Aussi folle que celle-ci puisse paraître, elle n'a que des chances extrêmement infimes d'aboutir.

Le mercato nous offre parfois des rumeurs...surprenantes. La presse espagnole n'est d'ailleurs jamais en reste pour mettre le feu aux poudres.

Ce lundi, c'est le média Defensa Central qui révèle que le PSG aurait tenté un échange assez fou pour vendre Kylian Mbappé cet été. Le club français, via l'Emir du Qatar, aurait proposé son numéro 7 et immense star au Real Madrid, en échange de Vinicius Junior et Thibaut Courtois.

Une tentative, qu'elle soit vraie ou totalement fausse, qui aurait directement été refusée par le président du Real Madrid, Florentino Perez...D'ailleurs, Perez voudrait associer Mbappé à Vinicius en attaque.

De son côté, Mbappé a annoncé qu'il voulait rester jusqu'en juin 2024 au PSG, soit la fin de son contrat. Courtois devrait sans surprise rester au Real cet été.