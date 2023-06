Vincent Kompany et Burnley font une offre pour un Diable Rouge

Après Ameen Al-Dakhil, Aster Vranckx pourrait devenir le deuxième Diable Rouge à évoluer sous les ordres de Vincent Kompany, à Burnley.

Malgré une saison compliquée du côté de l'AC Milan, Aster Vranckx a démontré lors de sa première sélection avec les Diables et en rejoignant l'Euro Espoirs toutes les qualités qui sont les siennes. L'ancien milieu de terrain de Malines, en manque de confiance, était prêté par Wolfsburg et y retournera officiellement dans trois jours.

Le joueur de 20 ans, métronome de l'entrejeu des U21, reçoit de l'intérêt venu de l'Angleterre et plus précisément... de Vincent Kompany et Burnley. Selon les informations de l'Équipe, les Clarets auraient d'ailleurs déposé une première offre sur la table des dirigeants allemands, à hauteur de 12M€.

