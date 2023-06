Quels Espoirs en septembre ? Le prochain sélectionneur aura du travail...et du talent à sa disposition

Que ce soit Jacky Mathijssen ou un autre, le futur sélectionneur des U21 va devoir faire avec une génération renouvelée en septembre. Voici quelques noms à suivre pour la future génération.

Gardiens de buts

Maarten Vandevoordt, promis à l'équipe A, et Maxime Delanghe vont quitter le noyau des U21. Reste à voir si Senne Lammens, qui va tenter de devenir le n°1 de l'Antwerp la saison prochaine, peut prendre le même rôle en U21. Kjell Peersman, gardien des U19, pourrait monter d'une catégorie, tout comme Martin Delavallée (19 ans), du Sporting Charleroi.

Défenseurs

En théorie, plusieurs titulaires de cet Euro pourraient reprendre part à la prochaine campagne : c'est le cas du duo Debast - De Winter, qui risque toutefois d'être appelé en équipe A. Mais à ce poste si exigeant, finir son parcours en U21 à l'âge de 23 ans est fréquent. Debast, cependant, n'était pas un cadre de cette génération U21 : s'il accepte ce rôle, il peut l'être pour la prochaine.

Alors que Pletinckx, Patris et De Cuyper dépasseront l'âge requis, des joueurs comme Hugo Siquet et Ameen Al-Dakhil peuvent rester. Selon ses performances à l'Union, Fedde Leysen sera l'un des noms à suivre ; le RSCA peut également fournir des Killian Sardella et Lucas Lissens déjà appelés par le passé. Du côté du Standard, Lucas Noubi et Nathan Ngoy semblent prêts à passer un palier.

Milieux de terrain

Aster Vranckx et Mandela Keita, s'il ne deviennent pas Diables à part entière, peuvent devenir les piliers de la future génération ; on serait surpris qu'Arne Engels ne prenne pas une autre dimension, lui qui est titulaire en Bundesliga. Le reste risque de changer intégralement de visage.

Mais au milieu, il y a des options : Marco Kana, Noah Mbamba mais aussi le moins connu Joseph Nonge (Juventus), dont on attend qu'il explose, pourraient prendre de la place dans le groupe. Sur le plan offensif, Luca Oyen paraît une certitude, tandis qu'on attend de Cissé Sandra qu'il prenne de l'ampleur à Bruges, tout comme Cihan Canak au Standard.

Attaquants/ailiers

Sur ce plan, le renouvellement sera tout simplement... complet. Impossible de prédire à quoi ressemblera la ligne d'attaque des Espoirs, mais elle devra être jeune. Ainsi, difficile d'imaginer le futur sélectionneur se passer de Mika Godts et Julien Duranville, mais difficile de savoir si des garçons comme Anthony Descotte ou Antoine Colassin, qui retrouve des couleurs, reviendront. Kazeem Olaigbe, qui devait signer au Standard, est un U21 potentiel, mais devra se relancer.

Plus jeunes, les Lucas Stassin, Mario Stroeykens et même - s'il se lance en équipe A - Norman Bassette vont avoir un coup à jouer, car la génération précédente des U21 a laissé derrière elle un grand vide, que devront combler des garçons pouvant théoriquement encore évoluer en U19.