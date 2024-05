Peut-on encore empêcher le Club de Bruges d'être champion ? Les scénarios probables de la dernière journée

Le Club de Bruges a fait un très grand pas vers le titre de champion de Belgique en battant le RSC Anderlecht ce dimanche.

Anderlecht avait l'occasion de remporter le titre ce dimanche en battant le Club de Bruges. Mais face à leur public, les Mauves ont livré une bien piètre prestation.

L'Union, quant à elle, a fait ce qu'elle devait faire en battant le Cercle de Bruges (1-2). Les Unionistes peuvent encore croire au titre, mais ce sera compliqué...

Trois champions encore possibles, le Club de Bruges grand favori

Bruges est leader des Champions Play-offs avec 49 points, soit 3 de plus que l'Union. Ils ont leur destin entre les mains. En cas de victoire ou de match nul lors de la dernière journée face au Cercle de Bruges, ils seront assurés du titre de champion.

L'Union est à 46 points et jouera face à Genk lors de la dernière journée. Ils doivent absolument gagner pour espérer remporter le titre. Anderlecht, également à 46 points, a manqué une grosse opportunité mais reste cependant dans la course. Les Mauves doivent viser une seule chose : la victoire face à l'Antwerp.

Et si Anderlecht et l'Union gagnent tous deux et que Bruges perd ? Eh bien, ce sera l'Union qui sera couronnée sacré champion, grâce à son demi-point au début des Play-offs. Ce dernier pourrait donc peser énormément dans la balance...