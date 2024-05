Un Unioniste veut aller chercher le titre...avant un départ cet été ?

L'Union Saint-Gilloise a fait son job ce dimanche après-midi en battant le Cercle de Bruges (1-2). Ils gardent encore une chance d'être champions.

La pression était maximale sur l'Union Saint-Gilloise ce dimanche. Ils étaient en effet obligés de gagner face au Cercle de Bruges pour rester dans la course au titre.

Mission accomplie donc, avec cette victoire sur le score de 1-2. Le milieu de terrain de l'Union Cameron Puertas a réagi après la rencontre. "On savait que ça n'allait pas être un match facile. Le Cercle nous a posé quelques problèmes en première mi-temps. On a mieux géré le match en deuxième période, où on aurait pu tuer le match", a expliqué Puertas au micro de la RTBF.

L'Union a n'a pas eu la tâche facile. "C'était une véritable bataille. Le Cercle joue beaucoup en pratiquant le pressing, les longs ballons, joue vite vers l'avant. Je suis fier de l'équipe."

Les coéquipiers de Puertas n'ont pas leur destin entre les mains, la faute à un début de Play-offs catastrophique. "C'est clair qu'on a eu notre phase où on était un peu moins biens. On a désormais un peu plus de chance. Elle est de notre côté."

"On ne doit pas trop calculer. On doit juste gagner le dernier match et on verra ce qu'il se passe. La saison passée, il y a eu une fin complètement folle. On fait une très belle saison. Quoiqu'il arrive, on pourra être fiers de nous et ce ne sera que du positif."

Puertas est devenu un joueur à l'importance primordiale cette saison à l'Union. Il a donné 23 assists et marqué 14 buts. Il est désormais valorisé à 11 millions d'euros par Transfermarkt. Il devrait animer le mercato cet été.