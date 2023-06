Et si l'année de la grande révélation pour Aster Vranckx se faisait sous les ordres de Vincent Kompany ?

Après une saison difficile en prêt du côté de Milan, Aster Vranckx ne sera pas conservé par Wolfsburg et devrait avoir l'embarras du choix. Pour le jeune milieu de terrain, l'année de la grande révélation est arrivée.

Les Diables n'ont pas vécu une saison facile du côté de l'AC Milan. Charles De Ketelaere est considéré comme un flop par les supporters et n'a absolument pas convaincu et Aster Vranckx n'a pas réellement eu droit au chapitre, avec 235 petites minutes disputées et réparties en... 9 matchs. Seul Alexis Saelemaekers a vécu une saison un petit peu plus heureuse, sans pour autant impressionner.

Les Diables comme vitrine avant le grand envol ?

Prêté par Wolfsburg, l'ancien de Malines va retourner provisoirement en Allemagne, où il ne sera pas conservé. Fort d'une grosse prestation contre l'Estonie, ornée d'une passe décisive, le milieu de 20 ans a rappelé toute l'étendue de son talent et a rassuré tout le monde.

Directement parti en Géorgie pour disputer la fin de l'Euro U21, le capitaine des espoirs fut l'un des seuls à sortir la tête de l'eau et ne peut certainement pas être rendu coupable de l'élimination prématurée de la Belgique.

Oui, Vranckx est un grand talent et à 20 ans, l'embarras du choix s'offre à lui pour lancer pleinement sa carrière professionnelle.

Vincent Kompany, l'entraîneur parfait ?

Développer des jeunes joueurs, Vincent Kompany sait le faire. Vince The Prince l'a premièrement montré à Anderlecht, mais aussi cette saison à Burnley, où les Al-Dakhil, Zaroury et compagnie ont pu exploser.

Depuis quelques jours, un intérêt de Burnley a été révélé pour le jeune médian, qui pourrait donc découvrir la Premier League la saison prochaine. Un transfert que l'on a envie de se voir réaliser, car un joueur du talent d'Aster Vranckx mérite assurément une place de titulaire dans un grand championnat et sous Kompany, nul doute qu'il sera une figure de proue du retour des Clarets en Premier League.

Quoi qu'il en soit, Vranckx arrive probablement dans l'année de son explosion. Une nouvelle trêve internationale réussie en septembre et un bon début de saison lui permettraient de prendre la confiance nécessaire pour s'imposer, définitivement.