Le rêve de Guy Luzon continue, celui de la Géorgie s'arrête

Dans un stade bouillant, la Géorgie affrontait Israël pour une place en demi-finale de "son" Euro U21. La délivrance n'est pas venue.

Il planait une ambiance à la fois de finale, et de match de l'équipe nationale A ce samedi soir à Tbilissi, autour du stade Boris-Paichadze. Signe de l'intérêt exacerbé pour ce match de U21 : le match était initialement prévu au stade Mikheil-Meskhi, le plus petit des deux stades de Tbilissi, mais celui-ci était bien trop petit et le match a été déplacé.

Pas de Belgique, pour ce quart ni pour l'autre, mais bien un duel d'outsiders entre le pays-hôte, la, Géorgie, et une autre surprise : l'Israël de Guy Luzon (ex-entraîneur du Standard). Ce sont les Israéliens, tout de même soutenus par plus de 700 supporters, qui se créent la première très grosse occasion via Turgeman, qui place à côté.

Israël prendra le contrôle d'une bonne partie de la première période, avec une Géorgie bien plus brouillonne qu'en poules, clairement sous pression. Le portier israélien, Peretz, n'aura presque rien à faire en première mi-temps malgré un temps fort géorgien dans le troisième quart d'heure.

Au retour des vestiaires, rebelote : incroyable cafouillage dans la défense géorgienne... et raté gigantesque de Gandelman depuis le point de penalty. La Géorgie se réveille, car tant de loupés se paient généralement à la fin. Le reste de la mi-temps se résumera à un siège des buts de Peretz. Mais la délivrance ne tombera pas durant les 90 minutes réglementaires.

Après 30 minutes de temps additionnel, les deux équipes se départageront aux tirs au but. Et malheureusement pour les locaux, ce sont les hommes de Guy Luzon qui s'en sortiront (3-4), plongeant le stade Boris-Paichadze dans le désarroi.