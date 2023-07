Le torchon brûlerait pour de bon entre Mbappe et le PSG

Kylian Mbappe semble s'être réellement mis le Paris Saint-Germain à dos. La star française refuse de prolonger, et le club lui a envoyé un ultimatum.

Selon les informations de Sky Sports, la situation entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain serait proche du point de non-retour. En effet, le club parisien serait convaincu que Mbappé a déjà trouvé un accord avec le Real Madrid en vue d'une signature l'été prochain, à expiration de son contrat.

Récemment, Nasser Al-Khelaïfi exprimait toute sa déception à ce sujet, assurant que "le plus grand joueur du monde ne pouvait pas quitter son club gratuitement". Mbappé a de son côté refusé toute prolongation de contrat, avec la volonté de rester au PSG cet été, ce qui impliquerait en effet un départ gratuit en juin 2024.

Le PSG aurait envoyé une lettre à son joueur, avec un message clair : sans prolongation, Mbappé sera vendu cet été à n'importe quel club capable de mettre le montant sur la table. Il s'agirait d'une transaction purement commerciale, pour éviter l'énorme perte financière d'un départ libre.

Paris serait alors décidé à vendre sa star au plus offrant, avec un prix fixé à 175 millions d'euros. "Peu importe" où Kylian Mbappé signerait... et on imagine que le joueur n'accepterait pas n'importe quelle destination. Le PSG enjoindrait donc le Français à prolonger pour éviter un clash qui semble inéluctable...