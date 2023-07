Pas de transfert au Standard, mais ailleurs en Pro League pour ce jeune belge ?

Le Standard s'était positionné sur Kazeem Olaigbe, jeune talent belge de Southampton, mais semble avoir abandonné le dossier. L'international belge en équipes de jeunes pourrait cependant bel et bien débarquer en Pro League.

Kazeem Olaigbe (20 ans) a encore un an de contrat à Southampton, où il était considéré comme l'un des plus grands talents de l'équipe B (19 buts en 53 matchs). La saison passée, l'ailier gauche a été prêté à Ross County et Harrogate Town, pour des résultats mitigés.

Mais Olaigbe reste un talent assez bien coté, et en début de mercato, le Standard était cité comme une destination potentielle. Le transfert paraissait même sur le point de se faire, affirmait la Dernière Heure.

Désormais, une autre destination se profile : selon Het Nieuwsblad, le Cercle de Bruges serait intéressé par Kazeem Olaigbe. Les Groen & Zwart ne seraient d'ailleurs pas la seule équipe belge sur le coup.