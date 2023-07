Cette fois, ça sent bon : Loïs Openda tient son transfert de rêve

Après des semaines de tractation, Loïs Openda devrait finalement être transféré de Lens à Leipzig. Les deux clubs sont parvenus à un accord.

Cela traînait depuis un certain temps, mais Loïs Openda semble enfin avoir décroché le transfert dont il rêvait. Le journal allemand Kicker et le gourou des transferts Fabrizio Romano rapportent qu'un accord a finalement été trouvé entre le RC Lens et le club allemand du RB Leipzig.

Il faut encore attendre que tous les papiers soient signés, mais cela ne devrait pas prendre beaucoup de temps. En effet, les deux clubs ont conclu un accord pour un montant de 40 millions d'euros. Openda lui-même avait déjà trouvé un accord personnel avec le RB Leipzig quant à un contrat de quatre saisons.

Le RC Lens et Openda ne sont pas les seuls à se frotter les mains. Le Club de Bruges recevra également une indemnité puisqu'il avait en effet appliqué un droit de suite l'été dernier lors de son transfert en France.