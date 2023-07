Voici le montant astronomique que Loïs Openda va rapporter au Racing Lens !

Le départ de Loïs Openda pour le RB Leipzig est presque acté. Le Belge va rapporter une somme rondelette au Racing Lens !

Il ne manque à peu près que l'officialisation dans le dossier du transfert de Loïs Openda au RB Leipzig. Le Racing Lens a été inflexible dans ses négociations, faisant durer le suspens, mais l'accord trouvé serait, selon L'Equipe, particulièrement avantageux pour les Sang & Or.

Openda devrait en effet rapporter un montant fixe d'environ 43 millions d'euros, qui serait assorti de 6 millions de bonus divers. Lens demandait 50 millions d'euros pour son joueur, mais n'espérait initialement pas que cette somme soit atteinte par le RB Leipzig. Ce montant est également bien plus élevé que les 38 millions annoncés par Fabrizio Romano plus tôt.

Loïs Openda quitte donc Lens après une saison à peine, et pour un montant quatre fois plus élevé que celui qu'il a rapporté au Club de Bruges - des Blauw & Zwart qui toucheront également un montant à la revente. Il devra désormais passer un palier de plus en Bundesliga.