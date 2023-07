Le Bayern prêt à mettre 100 millions sur la table pour son nouvel attaquant

Le Bayern Munich compte bien frapper fort sur le mercato cet été et s'offrir un grand attaquant international. Cela pourrait être Harry Kane.

Harry Kane (29 ans) n'a plus qu'un an de contrat, et Tottenham pourrait donc se résigner à le laisser filer pour en tirer une somme rondelette plutôt que le voir partir gratuitement l'été prochain. Si le PSG a brièvement été cité, ce ne serait plus une piste, au contraire du Bayern Munich.

En effet, le Sun affirme ce vendredi que le Bayern Munich serait très concret dans le dossier, confirmant une information parue dans L'Equipe cette semaine. Cette fois, la direction bavaroise aurait même fait le déplacement jusqu'à Londres pour discuter avec Daniel Lévy, propriétaire de Tottenham.

Le Bayern pourrait mettre jusqu'à 100 millions d'euros sur la table pour l'international anglais (84 matchs, 58 buts). Mais les premières offres allemandes ont été refusées, et pour cause : Tottenham espère encore persuader Kane de prolonger.