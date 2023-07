Les explications claires de Loïs Openda sur son envie de rejoindre Leipzig

Cette saga aura duré plus d'un mois mais vient de prendre fin, ce vendredi. Lois Openda est officiellement un joueur du RB Leipzig et s'est exprimé sur son arrivée dans une interview accordée aux médias du club.

Cette fois, c'est fait. Plus de 40 jours après le début des discussions, Loïs Openda est officiellement un joueur du RB Leipzig. Le Diable Rouge quitte donc Lens après une très grosse saison qui permis aux Sang & Or de se qualifier pour la Ligue des Champions.

Tout juste débarqué en Allemagne, l'ancien avant-centre de Bruges a accordé une interview aux médias du club, dans laquelle il a livré les raisons de son arrivée en Bundesliga.

"Le club est l'un des meilleur du championnat, joue régulièrement en Ligue des Champions et a remporté la coupe deux fois de suite. C'est un club incroyablement passionant et je veux passer à l'étape suivante à Leipzig. Le RB Leipzig représente une idée de jeu claire et offensive qui me convient parfaitement en tant qu'attaquant."

Dans l'est de l'Allemagne, le joueur de 23 ans va tenter de décrocher un troisième trophé collectif, après la Supercoupe de Belgique en 2018-2019 et la Jupiler Pro League une saison plus tard, avec le Club de Bruges.

"Je viens dans un club avec les meilleures conditions et dans une équipe qui a un énorme potentiel. J'attends cette expérience avec impatience. Maintenant, avec mes forces, je veux aider à ce que nous puissions nous appuyer sur les succès précédents et écrire de nouvelles histoires à succès" a conclu Loïs Openda, qui portera le numéro 17 à Leipzig.