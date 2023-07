Noa Lang : "Je sais que je vaux plus de 15 millions d'euros"

Noa Lang tient enfin son transfert tant désiré. L'ailier néerlandais a signé au PSV, quittant ainsi le Club de Bruges après trois saisons.

Dans une interview accordée à l'Eindhovens Dagblad, Noa Lang (24 ans) s'est exprimé quant à son départ du Club de Bruges et ses ambitions au PSV.

"Au début, je ne voulais pas aller aux Pays-Bas (...) Plus tard, je me suis dit : 'Je suis Noa Lang et il fait souvent des choses auxquelles les gens ne s'attendent pas' ", commence Lang, dans son style bien reconnaissable. "Juste avant les play-offs, (l'intérêt du) PSV était concret. Au début, je ne voulais pas aller en Eredivisie, mais j'ai commencé à discuter avec le conseil d'administration. J'ai vraiment senti à quel point ils me voulaient. Il y a des clubs qui se montrent un peu laxistes au premier abord, mais ils étaient très proches. Les négociations n'ont pas été faciles. Cela a montré une fois de plus à quel point j'étais important pour eux."

Lang a ensuite parlé du montant de son transfert, estimé selon plusieurs sources à 15 millions d'euros. "Ils (le Club de Bruges) pensent qu'ils n'ont pas reçu assez d'argent. Je sais aussi que je vaux plus de 15 millions, mais pour le PSV, c'est un montant record. Cela me fait du bien d'être cet achat record Je comprends la position du Club de Bruges, qui m'a accordé le transfert malgré tout. C'est tout à leur honneur. En deux ans et demi, j'ai connu des hauts et des bas, mais j'ai tout traversé. Je voulais à tout prix bouger maintenant."