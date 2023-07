"Tu n'es pas un vrai homme" : Lukaku se fait allumer par les ultras de l'Inter

Lukaku et l'Inter Milan. Une histoire d'abord passionnelle, dans laquelle le joueur a connu la plus belle période de sa carrière. La fin, elle, semble se dessiner et laissera un goût amer à tous ses protagonistes.

Mais où jouera Romelu Lukaku la saison prochaine ? Le Diable Rouge est toujours entre Chelsea, l'Inter, et les différents prétendants pour le recruter cet été. Récemment, suite à sa décision de ne pas se présenter à l'entraînement afin de forcer son transfert vers l'Inter, Lukaku a vu les dirigeants Nerazzurri mettre fin aux négociations. Big Rom semblerait alors proche d'un autre club italien, rival de l'Inter : la Juventus de Turin. Si les fans de la Vieille Dame ont affirmé ne pas vouloir de lui, les ultras intéristes - la Curva Nord - n'ont pas hésité à allumer Lukaku dans un communiqué. "On ne te reverra plus jamais désormais,Lukaku. Tu nous as tous trahis. Nous t’avons toujours défendu dans les moments difficiles, maintenant tu nous mets un coup de couteau dans le dos. Tu te vends au plus offrant après avoir embrassé notre insigne. Tu n’es pas un vrai homme". Des mots cinglants et accusateurs.