Double mauvaise nouvelle pour Ronny Deila et Bruges avant la reprise de la Coupe d'Europe

Dans sept jours exactement, le Club de Bruges rencontrera le troisième du défunt championnat danois, Aarhus, dans le cadre du deuxième tour préliminaire de Conference League. Une rencontre aborable mais piégeuse, toujours difficile à négocier avant même la reprise du championnat.

Si Ronny Deila a pu compter sur des joueurs concernés et un Roman Yaremchuk en grande forme lors du gros carton contre Heist (22-0), deux cadres pourraient manquer cette première joutte européenne de la saison.

En effet, Bjorn Meijer et Casper Nielsen, qui reviennent de blessure et qui sont encore en manque de rythme, ne seront pas de la partie, comme le révèle Het Laatste Nieuws. Si les deux joueurs pourraient également manquer la première journée de championnat et la réception de Malines, le quotidien flamand précise qu'ils seront rapidement de retour dans le groupe, peut-être même pour la mache retour prévue une semaine plus tard.