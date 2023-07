Surprise : la Juventus aurait changé d'avis concernant Romelu Lukaku !

La saga continue. L'idée que la Juventus aurait simplement voulu jouer les trouble-fêtes dans les négociations entre l'Inter, Chelsea et le Belge prend encore plus d'ampleur.

La saga Romelu Lukaku continue. Le Diable Rouge, qui avait négocié avec la Juventus pendant les discussions entre Chelsea et l'Inter, n'est plus voulu par le finaliste de la récente Ligue des Champions.

Toujours dragué par l'Arabie Saoudite, l'attaquant de 30 ans veut rester en Europe, mais pas à Chelsea. Alors que la Vieille Dame semblait toujours intéressée il y a quelques jours, la donne aurait désormais changé.

En effet, la Gazzetta dello Sport affirme Romelu Lukaku ne serait aujourd'hui plus une priorité pour la Juventus, puisque Massimiliano Allegri n'est pas fan du profil du Diable. Toujours selon le média italien, l'idée que la Juventus aurait simplement voulu jouer les trouble-fêtes dans les négociations entre l'Inter, Chelsea et le Belge prend encore plus d'ampleur.

Plusieurs formations saoudiennes, qui attendaient l'issue des négociations entre Lukaku et la Juve, vont donc véritablement pouvoir passer à l'attaque.