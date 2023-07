La presse italienne répond chaudement à Romelu Lukaku : "Il a trouvé beaucoup d'argent mais s'est perdu lui-même"

"Quand la haine ne fonctionne pas, ils commencent à raconter des mensonges" avait posté Romelu Lukaku sur ses réseaux sociaux en réaction aux articles de la presse italienne. Une réponse qui n'a pas plu à la Gazzetta dello Sport.

Si l'on ne sait pas encore où évoluera Romelu Lukaku la saison prochaine, cette saga rocambolesque a visiblement terni l'image du Diable Rouge. Ce week-end, l'attaquant avait posté "quand la haine ne fonctionne pas, ils commencent à raconter des mensonges" sur ses réseaux sociaux, en réaction aux articles de la presse italienne le dénonçant.

Une réponse qui n'a visiblement pas plu à la Gazzetta dello Sport. Ce matin, le principal média sportif en Italie s'est une nouvelle fois payé le joueur de Chelsea. "Lukaku, le changeur de chemises avec six clubs et des salaires mirobolants : le spécialiste des contrats en or" peut-on notamment lire en début d'article.

Par la suite, la Gazzetta dello Sport allume les choix de Lukaku, qui privilégierait l'argent par rapport au sportif. "Chaque choix est légitime, on ne peut pas critiquer ceux qui veulent gagner plus d'argent. Dans ses récents choix, Romelu a très peu considéré le sportif, ce qui lui a valu la colère des fans."

Le quotidien rose d'enchaîner. "Il a une grande difficulté à surmonter la pression, à passer du statut de grand attaquant à celui de champion. En changeant si souvent de maillot, Romelu a trouvé beaucoup d'argent mais s'est perdu lui-même" a conclu le média italien. Ambiance.