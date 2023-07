Les bouledogues ont bon dos !

Bien qu'un accord semblait proche entre Liverpool et Al Ittihad, des circonstances obscures ont empêché la finalisation du transfert. Néanmoins, les discussions se poursuivent et le club saoudien reste confiant quant à une résolution positive du dossier. Les responsables de Liverpool reçoivent les rapports du contrôleur concernant cette situation. Selon The Athletic, Fabinho rejoindra le terrain d'entraînement de Liverpool dès mercredi.

Bien que des rumeurs circulent dans les médias selon lesquels le transfert de Fabinho serait compromis en raison de ses deux bouledogues français, The Athletic a démenti cette information. En principe, la race de chien en question n'est pas un obstacle en Arabie saoudite pour ce transfert.

Malgré les incertitudes actuelles, un transfert reste "envisageable" pour Fabinho, mais il reste encore des détails à régler avant que l'accord puisse être finalisé.

🚨 Fabinho transfer to Al-Ittihad in jeopardy. Talks ongoing + all parties committed to deal. But there is a delay & 29yo to resume #LFC training on Weds, unless breakthrough made beforehand. Absolutely nothing to do with his dogs @TheAthleticFC #Alittihad https://t.co/NSORxqEaph