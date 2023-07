Interdictions de stade : la Pro League a resserré la vis !

Le programme "Ensemble pour un football sûr" a été lancé depuis plus d'un an, par l'impulsion de la Ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden. Dans le cadre de ce dernier, une Chambre nationale pour les exclusions civiles a été mise en place.

Pour la première année de fonctionnement - indépendant - de cette chambre , se prononcant sur les interdictions de stade, la Pro League fait le bilan.

Ce dernier est impressionnant : 174 dossiers ont déjà été traités, pour un total de 3387 mois (282 ans !) d'interdictions de stade.

"Alors que nous recensions auparavant 40 cas de violence de supporters par saison, 174 incidents ont déjà fait l'objet d'une enquête la saison dernière. Le passage à une instance indépendante qui prend les décisions, garantit un traitement plus rapide d’un plus grand nombre de dossiers", explique le CEO de la Pro League, Lorin Parys.

"Nous sommes également devenus particulièrement stricts dans nos sanctions avec, par exemple, des interdictions de stade de 25 ans en cas de récidive. Dans certains domaines, nous sommes donc plus sévères que la Premier League. De cette manière, nous poursuivons notre travail pour assurer la sécurité de nos supporters aux stades, dans lesquels nous voulons accueillir encore plus de familles et enfants à l'avenir."

(L'article explicatif est à lire ICI, via le site de la Pro League)