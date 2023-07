Les maillots de Pro League en augmentation : découvrez les différences par rapport à la saison dernière

Se munir d'un maillot de son club favori devient plus cher lors de cette saison 2023-2024. Si le Standard et Anderlecht n'ont pas modifié leurs prix, l'Antwerp et l'Union ont imposé une sérieuse augmentation.

Combien coûte un maillot de Pro League pour la saison 2023-2024 ? Sportimize s'est penché sur le sujet et a analysé les différences par rapport à la saison dernière. Si vous désirez vous procurer un maillot de chaque club, il vous faudra débourser 1244.98€, sans compter les flocages. Cela revient, en moyenne, à 78.12€ par maillot, soit 4.05€ de plus que la saison dernière. Avec flocage, le prix moyen atteint 93.28€ par maillot. Bruges, l'Antwerp et l'Union à la hausse Chez les clubs qui ont "Macron" comme équipementier, la tendance générale est à la hausse. Au Club de Bruges (+5€), à Malines (+2€) mais surtout à Saint-Trond (+10€), le merchandising a connu une belle augmentation. Les plus nettes augmentations se font remarquer à l'Union ainsi qu'à l'Antwerp. Il vous faudra compter... 15€ de plus par maillot. © photonews Certains clubs revoient leurs tarifs à la baisse, Anderlecht et le Standard ne bougent pas Passé chez Kipsta, le Sporting Charleroi permet une diminution de 10€ du prix d'un maillot. Le Cercle suit, tandis que le Racing Genk propose un prix 15€ moins cher pour son... flocage. Au Standard, à La Gantoise et à Anderlecht, les prix demeurent inchangés. C'est d'ailleurs le maillot des Rouches qui se vend le plus cher en Belgique : 105€ pour une vareuse floquée, 90€ sans flocage. Suivent le Club de Bruges (105€) et Saint-Trond (102.50€). Celui d'Anderlecht s'échange contre 100€, flocage compris. 📊 𝑨𝒏𝒂𝒍𝒚𝒔𝒆 𝑺𝒑𝒐𝒓𝒕𝒊𝒎𝒊𝒛𝒆 🇧🇪



👕 Quel est le prix d'un maillot 2023/24 en Pro League? Quels sont les nouveaux équipementiers? Mais surtout... Quelles sont les différences de prix par rapport à la saison dernière? On vous dit tout ! 👇



🔗 https://t.co/Wi5Xnx6QST 📊 𝑨𝒏𝒂𝒍𝒚𝒔𝒆 𝑺𝒑𝒐𝒓𝒕𝒊𝒎𝒊𝒛𝒆 🇧🇪👕 Quel est le prix d'un maillot 2023/24 en Pro League? Quels sont les nouveaux équipementiers? Mais surtout... Quelles sont les différences de prix par rapport à la saison dernière? On vous dit tout ! 👇 pic.twitter.com/UKVJ0u0sr4 — sᴘᴏʀᴛɪᴍɪᴢᴇ (@Sportimize) July 27, 2023