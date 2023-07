Michy Batshuayi dans de sales draps à Fenerbahce

Fenerbahce a disputé son premier match officiel de la saison. Une rencontre qui a confirmé le recul de Michy Batshuayi dans la hiérarchie des attaquants.

Deuxième du championnat du turc derrière le Galatasaray de Dries Mertens la saison passée, Fenerbahce a mis les bouchées doubles pour repartir à l'assaut du titre. Le club stambouliote est en train de mener un mercato impressionnant, particulièrement sur le front de l'attaque.

Le match de préliminaire de Conférence League face à l'équipe moldave de Zimbru a confirmé les craintes autour de Michy Batshuayi. Attaquant numéro un la saison passée, le Diable Rouge a vu débarquer Edin Dzeko et Dusan Tadic ces dernières semaines. Hier soir, il était sur le banc, montant à cinq minutes de la fin pour permettre à Dzeko de recevoir une standing ovation.

Après avoir poussé Lukaku sur le banc une bonne partie de la saison passée à l'Inter, l'attaquant bosnien s'attaque à un autre Diable Rouge. Et cela commence fort : brassard de capitaine autour du bras, il a marqué un but et délivré un assist lors de la victoire 5-0 de Fenerbahce. Après avoir quitté Chelsea pour la Turquie l'été dernier, Michy Batshuayi va-t-il à nouveau devoir changer de crèmerie ?