Jan Vertonghen, les révélations sur son avenir

A 36 ans, Jan Vertonghen a déjà vécu de grandes et nombreuses choses dans sa carrière de footballeur. Mais pour lui, il n'est pas encore question de retraite.

Dans une interview accordée au Nieuwsblad, Jan Vertonghen s'est d'abord exprimé sur son avenir en tant que footballeur professionnel. Arrivé l'été dernier à Anderlecht, le défenseur central a mis quelques temps à retrouver ses sensations, avant de s'imposer en tant que titulaire indiscutable.

Sans trop de surprise, la retraite, il ne veut pas y penser maintenant. Bien que son contrat avec le RSCA expire dans un an. "C'est une décision que je repousse. Jusqu'en décembre, je ne veux pas trop y penser. Il y a six mois, je n'étais pas dans le même état physique et mental qu'aujourd'hui. Je me suis ensuite redécouvert grâce à la Coupe du monde et au nouvel entraîneur d'Anderlecht (Brian Riemer, nda)", s'est confié Vertonghen.

Tandis que plusieurs joueurs de la génération dorée ont décidé de fermer la porte de l'équipe nationale, Sterke Jan, lui, ne veut pas entendre parler de la fin de l'histoire avec les Diables Rouges. "En équipe nationale, je continuerai à jouer aussi longtemps que je jouerai au football.... Nous verrons donc ce qu'il en est au printemps. Peut-être qu'Anderlecht dira alors que cela suffit", a déclaré le recordman de sélections avec la Belgique.