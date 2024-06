Des Diables, des finalistes de Champions League... : le onze des absents de l'Euro 2024 pourrait probablement gagner le tournoi

L'Euro 2024 commence dans une dizaine de jours, mais toutes les stars européennes ne seront pas au rendez-vous. Le onze des absents a même fière allure !

Gardien de but

Qui d'autre que Thibaut Courtois, bien sûr ? Le Belge aurait tout à fait pu participer à l'Euro 2024, il l'a encore prouvé en étant brillant en finale de la Champions League. Le meilleur gardien du monde ne sera pas à l'Euro, c'est un fait.

Défenseurs

Plusieurs finalistes de la Champions League, côté Borussia Dortmund cette fois, manqueront cet Euro. Mats Hummels, auteur d'une bonne saison, et qui a mal pris sa non-sélection pour cet Euro "à la maison" avec l'Allemagne. Gareth Southgate a lui aussi fait des choix forts, se passant de Fikayo Tomori, mais aussi Eric Dier, encore présent en mars dernier.

© photonews

Roberto Martinez, lui, doit se passer de Raphaël Guerreiro, incertain en fin de saison. Un coup dur pour le Portugal. Il est notre choix à gauche plutôt que le finaliste de la C1 Ian Maatsen, jamais sélectionné auparavant. À droite, Ben White, auteur d'une énorme saison avec Arsenal, sera absent, surtout pour raisons extrasportives.

Milieu de terrain

Victime du retour surprise de N'golo Kanté, Mattéo Guendouzi a été laissé de côté par Didier Deschamps malgré sa saison plaine. Même déception pour Marco Verratti, qui paie son choix de rejoindre l'Arabie Saoudite par une absence de la sélection italienne.

© photonews

Jadon Sancho fait également partie des victimes des choix de Gareth Southgate, ce qui laisse de nombreux joueurs de Dortmund sur le carreau. Enfin, Serge Gnabry, l'un des plus grands talents de la sélection allemande, ne sera pas à l'Euro non plus, malgré ses 22 buts en 45 caps.

Attaquants

Il y a des options devant, mais on peut bien sûr citer Michy Batshuayi, auteur d'une excellente saison et - surtout - écarté de dernière minute par Tedesco après avoir été présent durant toute la campagne qualificative.

© photonews

Joshua Zirkzee aurait pu être cité, mais le Néerlandais n'avait lui non plus jamais été appelé auparavant. Notre onze sera donc complété par Ciro Immobile, laissé de côté par Luciano Spalletti même au moment de donner sa présélection de 30 joueurs.

Les absents de l'Euro 2024 :

Courtois / Guerreiro - Hummels - Dier - White / Verratti - Guendouzi - Sancho - Gnabry / Batshuayi - Immobile

Le banc : Svilar, Maatsen, Tomori, Goretzka, Can, Asensio, Zirkzee, Rashford, Saelemaekers