Eden Hazard revient sur les critiques reçues au Real Madrid... même de la part de ses enfants : "A la fin, ça m'a fait rire"

L'Euro 2024 approche à grands pas et pour la première fois, Eden Hazard n'est plus là. L'ancien Diable Rouge vit toujours à Madrid... plutôt sereinement, malgré son ancien statut.

On pourrait penser qu'Eden Hazard, qui vit toujours à Madrid avec sa famille, y est constamment sollicité. Ce n'est pas vraiment le cas. "Disons que parce que je n'ai pas beaucoup joué ici, les gens me laissent tranquille" a déclaré l'ancien Diable dans les colonnes de Sudpresse.

"Je serais sans doute plus souvent dérangé en Belgique. En fait, tout était calculé : je n'ai volontairement pas fait de mon mieux ici pour rester seul. Il ne fallait pas chercher plus loin..." répondait Hazard dans son humour caractéristique.

Eden Hazard n'a jamais été marqué par les critiques

Des critiques, l'ancien joueur du Real Madrid en a reçu, des tonnes. "Elles ne me dérangent pas du tout. Elles ont surtout blessé les gens qui vivent autour de moi. Quand on est une personnalité publique, on sait qu'on va être critiqué."

"Les gens ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Je n'ai pas joué au football pour plaire à tout le monde. Je savais que j'allais être critiqué sur certains points. Même si je parle maintenant, je sais que je serai critiqué pour ce que je dis. Mais ça, cela ne m'empêche pas de dire ce que je pense."

Même ses enfants se montraient parfois très durs. "Peut-être au début. Mais à la fin, ça m'a surtout fait rire. Quand ils m'ont dit que je n'avais pas bien joué, je leur ai dit. 'Tu as raison. Mais parfois, toi aussi, quand tu joues au football, tu joues mal."