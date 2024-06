Kevin De Bruyne et l'Arabie Saoudite, un mariage pas si impossible : "Je ne sais pas si j'ai gagné autant en 15 ans !"

Depuis plusieurs mois, Kévin De Bruyne est cité en Arabie Saoudite pour y terminer sa carrière. À la surprise générale, le joueur de Manchester City n'a pas nié cette possibilité... que du contraire.

Depuis plusieurs mois, Kevin De Bruyne est lié à une fin de carrière en Arabie Saoudite. Rien de bien concret, pendant longtemps, puisque tous les meilleurs joueurs du Monde voient leur nom cité en Saudi Pro League.

Toutefois, en quelques semaines, la rumeur a pris une autre dimension. Dans une saison, Kevin De Bruyne verra son contrat signé avec le quadruple champion d'Angleterre s'arrêter. À 32 ans (il fêtera son 33e anniversaire à l'Euro, le 28 juin), il se dit que l'heure est peut-être venue.

Dans une interview exclusive accordée à Het Laatste Nieuws et VTM, le médian offensif s'est exprimé sur cette rumeur. À la surprise générale, il ne l'a pas bottée en touche, et s'est même clairement exprimé.

Kevin De Bruyne ne ferme pas la porte à l'Arabie Saoudite !

"Pour Michèle (NDLR : sa femme), une aventure exotique, ce serait bien. C'est aussi des discussions que nous avons de plus en plus, en famille. Il ne me reste qu'un an de contrat, je dois donc réfléchir à ce qui pourrait arriver. Mon fils aîné a désormais huit ans et il ne connaît que l'Angleterre. Il me demande également combien de temps je compte encore jouer à Manchester City."

"À mon âge, il faut être ouvert à tout. Vous parlez de sommes d’argent incroyables pour ce qui pourrait être la fin de ma carrière. Parfois, il faut y penser. Si je joue là-bas pendant deux ans, je pourrais gagner une somme d'argent incroyable. J'ai joué au football durant quinze ans et je n'ai peut-être pas encore atteint ce montant. Vous devez réfléchir à plein de choses. Pour le moment, je ne l'ai pas encore vraiment fait."