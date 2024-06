Kevin De Bruyne sur les progrès de Doku, le retour de Witsel et l'absence de Courtois à l'Euro : "Il s'est amélioré, mais c'est difficile à expliquer"

Kevin De Bruyne va tenter de guider les Diables vers les sommets, cet été. Le joueur de Manchester City s'est exprimé sur les progrès de Jérémy Doku, le retour d'Axel Witsel, l'absence de Thibaut Courtois et les chances de la Belgique, en conférence de presse.

Pour la première fois depuis le mois de mars 2023, Kevin De Bruyne fait partie du groupe des Diables. Au meilleur moment, probablement, puisque le joueur de Manchester City sera bien de la partie pour disputer l'Euro 2024 (lire sa préface de la compétition et des matchs amicaux).

S'il n'a pas beaucoup côtoyé ses coéquipiers de l'été au cours des douze derniers mois, l'ancien de Wolfsburg et de Genk a toutefois pu contempler les débuts en Premier League de Jérémy Doku, attendu dans un grand rôle sur les pelouses allemandes. Kevin De Bruyne s'est exprimé à son sujet, ce mardi, en conférence de presse.

Deux défenseurs sont systématiquement sur Jérémy Doku"

"Il s'est amélioré, mais c'est difficile à expliquer. Chaque joueur qui vient doit s'adapter, mais les défenseurs s'adaptent aussi à lui. Ils défendent systématiquement à deux sur Doku. Ensuite, il a été blessé, et ça a été difficile. Jérémy a été très fort contre de très bonnes équipes. Il a eu de l'impact, donc je pense qu'il a progressé."

Le médian offensif a aussi parlé du retour d'Axel Witsel, qui devrait faire beaucoup de bien au cœur de la ligne arrière. Jan Vertonghen étant incertain, le nouveau défenseur central, qui porte les couleurs de l'Atlético, apportera une dose d'expérience bien nécessaire.

"Ce retour est important, car on avait peut-être moins de profondeur en défense. Le sélectionneur m'a demandé mon avis sur son retour, même si c'était sa décision finale. Pour moi, c'était évidemment oui à 100%. C'est beau d'être rappelé à 35 ans pour une grande compétition. Avec sa mentalité, ses qualités et sa saison incroyable à l'Atlético de Madrid, il mérite aussi d'être dans la sélection."

Même sans Courtois, la Belgique doit aller à l'Euro pour le gagner !

Enfin, Kévin De Bruyne a été questionné sur le cas Thibaut Courtois, sur lequel il n'avait pas grand-chose à dire. Une chose est certaine : même sans le portier du Real Madrid, les Diables doivent se présenter à l'Euro dans le but de le gagner !

"Je n'étais pas là et je ne connais pas les détails de cette situation. Si les deux parties veulent régler le problème, elles le régleront. Si Thibaut n'est pas là, on devra faire avec un autre gardien, et c'est tout."

"Le but doit être de gagner, on ne pense pas à sortir des poules ou à un quart de finale. Nous ne sommes pas les favoris, mais on verra comment ça se passe. L'équipe semble prête. Je pense être à 100%, même si je ne jouerai pas nonante minutes à chaque match. J'ai joué les douze derniers matchs de City. Pas souvent 90 minutes, mais je l'ai fait contre Chelsea. Personne ne joue tout le temps 90 minutes avec Pep, et je suis d'accord avec ça."