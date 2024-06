Une grande première, Witsel directement dans le onze... : quels Diables face au Monténégro ?

Domenico Tedesco a dévoilé les noms de quelques absents pour le premier match amical des Diables Rouges, face au Monténégro. Certains ne laissent que peu d'options au sélectionneur.

Gardien de but : Casteels ou Sels ?

Le premier point d'interrogation concerne le gardien de but, qui aura bien sûr une pression toute particulière sur les épaules. Tedesco va-t-il donner des garanties à l'un d'eux et l'aligner lors des deux matchs amicaux ? Peut-être. Mais il est plus probable que Casteels et Sels joueront chacun une rencontre.

"J'en discuterai aujourd'hui avec mon entraîneur des gardiens et j'annoncerai notre décision aux gardiens de but. Ce n'est pas encore décidé", a éludé Domenico Tedesco en conférence de presse. Koen Casteels semble avoir préséance sur papier, mais Matz Sels a été très bon en son absence et sort d'une belle saison.

L'absence de Theate ne laisse qu'une seule option... à moins que ?

Arthur Theate sera forfait ce mercredi, Tedesco n'a laissé aucune ambiguité à ce sujet. Les options au poste de back gauche sont très limitées : Olivier Deman n'ayant pas été repris, le seul latéral gauche de rechange dans le noyau est Maxim De Cuyper. Ce serait un sacré rêve pour le Brugeois, invité de dernière minute, d'immédiatement commencer en tant que titulaire.

L'adversaire, plutôt modeste, s'y prête également : De Cuyper pourra laisser s'exprimer ses qualités offensives, et s'il est pris dans le dos par les ailiers monténégrins, Tedesco saura qu'il doit fameusement s'inquiéter. Timothy Castagne pourrait également être décalé à gauche, mais ce serait une solution de fortune, qui n'a jusqu'ici pas eu les faveurs du sélectionneur.

Pas de Vertonghen : Witsel à sa place ?

L'absence de Jan Vertonghen ouvre grand la porte à une titularisation d'Axel Witsel pour son grand retour chez les Diables Rouges. "J'avais dit lors de la précédente conférence de presse que je ne voulais pas que son retour en sélection vous fasse me demander, à chaque fois, s'il allait jouer au prochain match. Et vous commencez déjà", plaisantait Domenico Tedesco quand le sujet a été abordé.

"Axel est un vrai compétiteur qui amène beaucoup, déjà, à l'entraînement. Mais Zeno Debast et Wout Faes aussi sont en grande forme", continuait le Germano-Italien. Les voir tous deux titulaires serait cependant étonnant. Witsel devrait bel et bien amener ce surplus d'expérience nécessaire en l'absence de Vertonghen.

Tielemans n'en sera pas, Vranckx non plus

On ignore si Domenico Tedesco alignera d'entrée de jeu son onze le plus compétitif possible face au Monténégro, mais à une dizaine de jours de l'Euro 2024, ce serait logique de travailler un maximum d'automatismes. Youri Tielemans aurait peut-être été la grande victime du retour de Kevin De Bruyne ; sa blessure évite les dilemmes.

L'entrejeu devrait donc être composé, sauf si Tedesco se décide à faire tourner, d'Amadou Onana, Orel Mangala et Kevin De Bruyne. Une autre option serait d'aligner KDB aux côtés d'Onana et d'aligner Charles De Ketelaere en 10 : un rêve que le coach n'a jamais pu réaliser, mais on sait que CDK était dans ses petits papiers en mars déjà. Le joueur de l'Atalanta Bergame n'est cependant arrivé qu'après son match de dimanche dans le groupe, et est donc plutôt une option pour samedi.

Devant, il y aura certainement une division de la charge de travail entre Lukaku et Openda en pointe, entre Carrasco, Doku, Bakayoko et Lukebakio sur les ailes. Là encore, difficile de prédire qui débutera quel match, car Domenico Tedesco n'a distillé aucun indice...

Le onze probable des Diables Rouges face au Monténégro :

Sels / De Cuyper - Witsel - Faes - Castagne / Onana - Mangala - De Bruyne / Carrasco - Lukaku - Doku