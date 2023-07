🎥 Un amical riche de deux rouges et d'un but de classe mondiale entre Vincent Kompany et un de ses anciens mentors

Après Genk et Benfica, Burnley a enchaîné avec un partage face au Bétis Séville. Le match a été assez tendu. Sous Manuel Pellegrini, Vincent Kompany a joué 91 matchs avec Manchester City. Les deux hommes se sont retrouvés pour leur premier duel en tant qu'entraîneur à l'occasion du match amical entre Burnley et le Bétis Séville. 💙⚽️ Kompany & Pellegrini meet again... pic.twitter.com/cDBmYGi9oT — EuroFoot (@eurofootcom) July 29, 2023 D'amical, le match n'avait toutefois que le nom. La rencontre s'est déroulée dans un climat très rugueux, chaque contact risquant de dégénérer. Ce qui est finalement arrivé peu avant la mi-temps lorsque Johann Gudmundsson et Luiz Felipe sont montés en pression après un nouveau tacle plus qu'à la limite. Les deux joueurs ont été exclus, provoquant un début de bagarre générale. LUIZ FELIPE MI PASTOR pic.twitter.com/p21O5GUH3q — 尺Ꮆ | ZyonRap&Game𓆩𓆪 (@zyonrap_game) July 28, 2023 Heureusement, la rencontre a également accouché d'un chef d'oeuvre en seconde mi-temps avec un but inscrit par Marc Bartra depuis le milieu de terrain tout en spontanéité. La rencontre s'est terminée sur ce score de 1-1. Para verlo en bucle ▶🔃 pic.twitter.com/TSzkVvZOXc — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) July 28, 2023



