Thibaut Courtois et le Real Madrid ont pris une sacrée claque

Ce samedi soir se jouait le tout premier Clasico de la saison à Dallas. Et le FC Barcelone n'a pas fait dans le détail.

Un score net et assez cruel pour les Madrilènes: victoire 3-0 d'un Barça clinique et sans pitié. Le Real était maudit dans ce match, ses joueurs ont touché cinq fois les montants.

Ousmane Dembélé, au coeur de rumeurs de départ au PSG, a ouvert le score et signé une belle prestation. Le gamine de la Masia, Fermin Lopez, a signé un missile et est passeur sur le dernier but, inscrit par Ferran Torres.