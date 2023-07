Lavia à Liverpool, ça brûle... mais un autre club serait en embuscade

Roméo Lavia se rapproche inexorablement de son transfert, direction Liverpool... à moins que ? Un autre grand club anglais serait toujours sur le coup.

Roméo Lavia est l'un des jeunes talents les plus convoités du championnat anglais. La relégation de Southampton ne laissait aucun suspens quant à un transfert, et très rapidement, une destination s'est imposée comme la piste la plus plausible : Liverpool.

D'update en update, il semblait clair que Lavia se rapprochait d'Anfield. Les départs de Jordan Henderson et Fabinho ont encore confirmé que des places se libéraient dans l'entrejeu liverpuldien, et ces derniers jours, tout s'accélérait : les Reds seraient proche de finaliser le transfert, évalué aux alentours des 50 millions d'euros.

Mais le Daily Mail n'en est pas si sûr. En effet, selon le média anglais, Roméo Lavia serait toujours sur la liste de... Manchester United, qui serait en embuscade au cas où le deal avec Liverpool traînerait un peu trop. Les Red Devils auraient cependant moins de cash disponible, et cette piste est donc très peu plausible.