Un international milite pour le retour de l'association Lang - De Ketelaere

Si Charles De Ketelaere est toujours au Milan AC, son nom est cité du côté du PSV où il serait le bienvenu.

Le milieu de terrain néerlandais Joey Veerman est satisfait de l'arrivée de Noa Lang et connaît les qualités du nouveau venu potentiel Charles De Ketelaere. Le milieu de terrain pense que le PSV est prêt pour le choc contre Feyenoord pour le Johan Cruijff Schaal. Néanmoins, le meneur de jeu de 24 ans espère toujours l'arrivée de nouveaux renforts, a-t-il déclaré à De Telegraaf.

Veerman lui-même souhaite également faire davantage parler de lui. "Autant de buts et de passes décisives que possible, être important dans les passes. J'espère continuer sur cette voie. Et ce serait bien de devenir champion", déclare le natif de Volendam, qui estime toutefois que le PSV aurait besoin de quelques achats supplémentaires. "Ce serait bien d'ajouter de la qualité. Si un certain De Ketelaere entre en jeu, ce n'est que de la qualité en plus.

Veerman s'entend déjà très bien avec Noa Lang, qui a quitté le Club de Bruges pour venir grossir les rangs du PSV. "Quand on ajoute de la qualité, on est toujours à la recherche de ces gars-là. C'est quelqu'un qui court quand j'ai le ballon, donc je pense que le courant va passer".

Il apprécie également le style de jeu de l'entraîneur Peter Bosz. "Je l'apprécie vraiment. Nous avons un peu changé notre style de jeu par rapport à la saison dernière et il ressemble un peu plus à celui du Feyenoord de la saison dernière.