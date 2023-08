🎥 Horrible : Marcelo brise involontairement la jambe de son adversaire

Marcelo a effectué un dribble dans sa propre moitié de terrain, mais après avoir pris de la hauteur, il a atterri sur la jambe de Sánchez. Le joueur d'Argentinos Juniors a crié de douleur au stade Diego Armando Maradona de Buenos Aires. L'international brésilien (58 sélections) s'est immédiatement rendu compte que la jambe de son adversaire n'était pas dans une position naturelle. Marcelo a assisté, très affecté et en larmes, à la sortie de Sánchez du terrain.

Sur les réseaux sociaux, Marcelo a immédiatement exprimé son soutien. "Aujourd'hui, j'ai vécu des moments très difficiles sur le terrain. J'ai accidentellement blessé un collègue. Je te souhaite le meilleur rétablissement possible et toute la force du monde, Luciano Sánchez", a écrit le latéral gauche de 35 ans.

Marcelo a été sanctionné d'un carton rouge, mais on ne l'a pas remarqué. Le match s'est poursuivi après une pause de 10 minutes et s'est achevé sur un score de 1-1.

Ouch ūüė£ I think this is one of the worst I’ve seen ūü§Ę marcelo was shown a red card and left the pitch in tears



