Adnan Januzaj est-il un éternel espoir ?

A 28 ans, la carrière d'Adnan Januzaj est à un tournant. Le Diable Rouge, sur une voie de garage au FC Séville, doit se trouver un nouveau point de chute.

La nouvelle vous a peut-être échappé : Adnan Januzaj a récemment été annoncé très proche du FC Cadix.

L'ancien club de Theo Bongonda aurait en effet été sur le point de conclure un accord avec Séville autour d'un prêt avec une option d'achat obligatoire incluse et fixée à 3 millions d'euros. Le Diable Rouge aurait finalement décidé de refuser les avances de Cadix. Ce dernier ne serait pas intéressé par le projet.

Une trajectoire qui déçoit déjà de nombreux observateurs. Au vu du talent du joueur, et des énormes attentes fondées sur lui.

Les grandes promesses...et les appels du pied de la Belgique

A ses débuts, Januzaj est vite considéré comme un "crack". Un talent énorme, que tout le monde s'arrache. Passé par les jeunes du RWDM et d'Anderlecht, il rejoint Manchester United pour y parfaire sa formation. Elu joueur de l'année de l'équipe espoir de Manchester United, Januzaj est promu dans l'équipe première de ManU par Sir Alex Ferguson.

Lors de la saison 2013-2014, il enchaîne les apparitions et attirera les regards du grand public lors d'une rencontre face à Sunderland, où il marquera un doublé, dont cette reprise de volée devenue mythique.

Les choses semblent alors aller très vite pour Januzaj. La saison d'après, il reçoit le mythique numéro 11 de Ryan Giggs. C'est dire la "hype" qu'il y a autour de lui à ce moment-là, alors qu'il n'a même pas encore 20 ans.

C'est aussi le moment où démarre une saga : celle de son choix de sélection nationale. A cette époque-là, tout le monde se l'arrache. L'Albanie, la Belgique, le Kosovo, mais aussi la Turquie, la Croatie et la Serbie. Même l'Angleterre lui fait les yeux doux et lui promet une naturalisation.

La Belgique semble alors avoir décroché le gros lot lorsque le sélectionneur national, Marc Wilmots, annonce que Januzaj a choisi de représenter la Belgique. Après seulement une saison complète en pro, Januzaj est sélectionné pour disputer la Coupe du monde avec les Diables Rouges. Il jouera même 60 minutes, en phases de poules face à la Corée du Sud.

© photonews

Depuis, une carrière en dents de scie

Les débuts sont donc prometteurs. C'est le moins que l'on puisse dire. Mais c'est alors que commence, comme on a déjà pu le voir à de maintes reprises avec les joueurs vus très tôt comme des talents générationnels, que s'amorce une perte de vitesse pour Januzaj. Sous le fantasque Louis Van Gaal, Januzaj peine à confirmer.

Deux passages loupés en prêt à Dortmund puis à Sunderland, et le voilà sur une voie de garage à ManU. Son choix de rejoindre la Real Sociedad sera le bon. Déjà, parce qu'il lui permettra de se remettre en évidence et de décrocher une place pour le Mondial 2018 - avec ce but resté dans les mémoires, face à l'Angleterre.

© photonews

Ensuite, parce qu'après plusieurs saisons intéressantes sur le plan statistique, Januzaj semblait avoir trouvé sa vitesse de croisière, avec sa saison 2021-2022 en point d'orgue. Celle qui lui permettra de signer à Séville...puis de s'enterrer là-bas, le forçant à prester un prêt au Basaksehir.

Le temps presse

Januzaj a déjà 28 ans. Pour lui, le temps presse plus que jamais. Cet été, il devra faire le bon choix, sous peine de compliquer encore plus ses perspectives de relance...

Et de rentrer définitivement dans la case des éternels espoirs, à moins que cela ne soit déjà le cas.