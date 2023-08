Romelu Lukaku, bientôt la fin du tunnel ?

Deux choix semblent se présenter à Lukaku dans ce mercato : la Juventus, ou l'Arabie Saoudite. Récemment, l'attaquant avait de nouveau défrayé la chronique en déclarant à un fan de l'Inter qu'il "ne pensait pas" que le deal avec la Vieille Dame allait se faire.

Mais, une fois de plus, les choses auraient pris une nouvelle tournure. Selon les informations de Fabrizio Romano, Lukaku aurait trouvé un accord avec la Juventus autour d'un contrat de trois ans, plus une année supplémentaire en option.

La Juve voudrait recruter le Diable Rouge dans le cadre d'un échange avec Dusan Vlahovic. Chelsea, tout en se débarrassant du Belge, devrait verser 40 millions d'euros au club turinois.

La situation se décanterait donc enfin dans le dossier Lukaku, qui fait la Une du mercato depuis plusieurs semaines. On attendra bien évidemment de plus amples développements pour se prononcer. En football, tout peut aller si vite...

Romelu Lukaku and Juventus have an agreement in place over three year deal with option for further season. ⚪️⚫️🇧🇪



Juventus keep insisting on swap deal with Chelsea including €40m fee — still waiting for #CFC to decide on Dusan Vlahović.



Pochettino will be crucial. pic.twitter.com/Z7KnSVKdf2