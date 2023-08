"Youri Tielemans transpire la classe" : les supporters sont conquis

Youri Tielemans était titulaire avec Aston Villa face à la Lazio Rome ce jeudi soir en match amical. Et il semble convaincre les supporters !

Certains se sont posés des questions quand Youri Tielemans a rejoint Aston Villa plutôt qu'un grand d'Angleterre cet été. Mais le jeu d'Unai Emery paraît adapté à l'ancien de Leicester City, qui était titulaire ce jeudi soir en amical contre la Lazio Rome.

Et avec un assist, mais aussi un impact général sur le jeu qui a été remarqué, Youri Tielemans semble déjà avoir séduit les supporters. On peut ainsi lire sur les réseaux des avis dithyrambiques sur le Diable Rouge.

"Tielemans était le joueur à retenir ce soir, il est si fort au ballon, il le garde en mouvement et fait des passes vers l'avant" ; "Tielemans, c'est un sacré joueur... on a payé combien pour lui, encore ?!" ; "Tielemans gratuit, ça m'a l'air d'être une sacrée affaire" ; "Youri Tielemans transpire la classe" ; "Youri Tielemans était clairement l'homme du match" ;

